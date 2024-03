Giudice Sportivo: Juric, squalifica per due giornate e 15.000 euro di multa

Dopo la conclusione della 27esima giornata di Serie A, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha divulgato come di consueto il comunicato contenente tutte le sentenze e le varie ammende per le società o i propri tesserati. Il Torino era in attesa delle decisioni relative a Ivan Juric che, dopo essere stato espulso per proteste durante la partita con la Fiorentina, avrebbe anche mimato a Vincenzo Italiano il gesto del tagliagola. Il responso del Giudice Sportivo è arrivato: Juric è stato squalificato per due giornate ed è stato sanzionato con un'ammenda di 15.000 euro per "essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose", infrazione quest'ultima rilevata dal quarto ufficiale Marinelli. Il tecnico granata partiva dalla certezza di dover scontare quantomeno una giornata per via del rosso per proteste, la squalifica sarebbe però potuta arrivare fino a tre giornate a seconda di quanto contenuto nel referto arbitrale in merito all'episodio con Italiano. Juric tornerà in panchina per Torino-Monza, salterà quindi le gare con Napoli e Udinese. Samuele Ricci invece resterà fermo per una giornata, in seguito alla "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara".