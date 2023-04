Giudice sportivo, nessuna segnalazione per il caso Karamoh. Singo in diffida

Come preannunciato su Toro News nelle scorse ore , il giudice sportivo non ha fatto alcun riferimento agli ululati razzisti verso Yann Karamoh durante la sfida tra Lazio e Torino di sabato 22 aprile. A denunciare l'episodio era stato lo stesso giocatore granata, che aveva evidenziato via social l'aggressione verbale da parte di un tifoso della Lazio, il quale lo aveva insultato con ululati o epiteti razzisti. Tutto questo non è stato rilevato dal giudice sportivo. Tuttavia, il club biancoceleste è stato punito con un'ammenda di 5mila euro per il lancio al 44' del primo tempo da parte dei suoi sostenitori di un paio di bottiglie di plastica verso il settore ospite.

Ottava sanzione per Karol Linetty, seconda per Andreaw Gravillon e Ricardo Rodriguez, mentre dopo il giallo con la Lazio è entrato in diffida Wilfried Singo, che ha preso la sua quarta sanzione in campionato (alla prossima dovrà osservare un turno di squalifica). Il Torino, pertanto, non avrà calciatori squalificati nella partita contro l'Atalanta. Anche la Dea non avrà giocatori squalificati. Gian Piero Gasperini ha subito la sua terza sanzione contro la Roma, come José Luis Palomino; a quota sei ci sono Marten De Roon e Teun Koopmeiners