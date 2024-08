I lettori di Toro News promuovono la nuova maglia bianca: piace al 52%

Ha diviso i tifosi il giudizio sulla nuova maglia da trasferta del Toro. Per la stagione 2024/2025, il club ha optato per un modello che richiami quello indossato nel 1993 in occasione della vittoria della Coppa Italia. Una scelta che ha soddisfatto i tifosi ma con una ristrettissima maggioranza. Dopo la presentazione vi abbiamo chiesto se la maglia vi fosse piaciuta e il 52% dei votanti si è espressa per il sì. Il nuovo completo bianco esordirà sabato a San Siro contro il Milan.