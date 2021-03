Il derby della Mole in mano a Fabbri: con lui pochi ricordi positivi per i granata

L’arbitro romagnolo diresse l’ultima gara di Marco Giampaolo sulla panchina granata

Redazione Toro News

Il derby della Mole - in programma per il 3 aprile alle ore 18:00 sul terreno dell'Olimpico Grande Torino - sarà nelle mani di Michael Fabbri di Ravenna. A lui si è affidato il designatore Nicola Rizzoli con un gesto di fiducia importante. I granata hanno incontrato Fabbri l'ultima volta lo scorso 16 gennaio in occasione della gara casalinga contro lo Spezia: terminò 0-0 una partita sconcertante per la pochezza offerta dai granata e fu la gara che segnò la fine dell’esperienza di Marco Giampaolo come allenatore del Torino. Nel complesso, il bilancio delle gare con il fischietto di Ravenna non è troppo esaltante per il Torino: negli 11 incroci, il Torino ha portato a casa 3 vittoria, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima vittoria risale al 25 agosto 2019, quando i granata sconfissero in casa il Sassuolo per 2-1.

EPISODI - Con Fabbri non sono mancate le polemiche. Ebbe a ridire con Mazzarri dopo una partita casalinga con la Fiorentina datata 27 ottobre 2018. Durante il match il tecnico granata fu espulso per proteste dal direttore di gara e poi lo stesso Mazzarri in conferenza stampa recriminò per un rigore non assegnato per fallo di Biraghi su Belotti, ma l'impressione fu quella che la decisione di Fabbri fu quella giusta. Anche in Milan-Torino del febbraio 2019 ci fu un episodio poco chiaro; il gol decisivo di Rebic, infatti, nacque da un sospetto fallo su Berenguer.

L'ULTIMO PRECEDENTE - La direzione di Fabbri in Torino-Spezia, che terminò 0-0, è segnata da due episodi particolari. Il fischietto di Ravenna espulse giustamente - dopo consulto On Field Review - Vignali dopo un intervento molto duro ai danni di Murru, poi annullò un gol a Gojak per fallo in attacco di Belotti su Provedel: in realtà Belotti in quel frangente rimase fermo senza disturbare fallosamente il portiere ligure.