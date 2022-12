Il punto dall’infermeria: Aina e Singo a parte fino al ritorno a Torino

Vojvoda e Linetty, non appena staranno meglio (per loro influenza), partiranno per la Spagna. Anche Pellegri ai box con la febbre

Andrea Calderoni

Il ritiro del Torino è scattato giovedì 8 dicembre e ha messo di fronte ieri, sabato 10 dicembre, la squadra di Ivan Juric all'Espanyol. Il risultato è stato soddisfacente, così come la prestazione. Dopo le prime giornate spagnole è tempo di fare il punto della situazione in infermeria, anche perché alcuni interpreti granata non si sono visti nella partita amichevole giocata contro gli spagnoli di Barcellona. Partiamo da Ola Aina. Il nigeriano sta lavorando a parte e non tornerà ad allenarsi in gruppo fino al ritorno a Torino, fissato per il 17 dicembre. Ricordiamo che a fine ottobre l'esterno ex Fulham ha riportato una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Restando sulle corsie esterne, lo stesso discorso affrontato per Aina vale per Wilfried Singo. Anche l'ivoriano tornerà in gruppo soltanto a ritiro finito. Per lui, invece, il problema è stato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. L'obiettivo è riavere entrambi a disposizione per la ripresa contro l'Hellas Verona.

L'influenza ostacola Pellegri, Vojvoda e Linetty — Anche l'influenza, comunque, sta giocando la sua partita in seno al Torino. Al momento sono stati bloccati dalla temperatura troppo alta Pietro Pellegri, Mergim Vojvoda e Karol Linetty. Il discorso circa quest'ultimo è differente rispetto agli altri due. Il polacco, infatti, oltre alla febbre, è alle prese anche con una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Non appena si riprenderà dalla febbre raggiungerà il gruppo in Spagna e continuerà la propria fase di convalescenza in ritiro. Anche Vojvoda è rimasto per ora a Torino a causa di malanni di stagione. Il kosovaro prenderà l'aereo per Pinatar quando starà meglio e, una volta giunto in Spagna, potrà riunirsi al gruppo. Già in ritiro ma con la febbre è infine Pellegri. I sintomi influenzali si sono manifestati dopo la partenza dall'Italia e l'hanno costretto ai box nell'amichevole contro l'Espanyol. Per tutti e tre (Pellegri, Vojvoda e Linetty) bisogna precisare che si tratta di semplice influenza: i tamponi effettuati in queste ore hanno escluso che si tratti di Covid-19 e quindi non devono rimanere isolati.