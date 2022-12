Espanyol-Torino 0-1: Miranchuk firma il successo granata in amichevole

Il Torino vince la prima amichevole della sosta grazie a un gol di Miranchuk. Nella ripresa formazione sperimentale con tanti Primavera, Djidji salva sulla linea nel finale

Redazione Toro News

Basta un gol di Miranchuk al Toro per superare di misura l’Espanyol nella prima delle due amichevoli in programma nel corso del ritiro in Spagna. Juric deve fare a meno dei giocatori impegnati al Mondiali, dell’infortunato Linetty e dei febbricitanti Pellegri e Vojvoda. Un’ora di buon gioco per i granata, poi una girandola di cambi ed una formazione ricca di Primavera nella mezz’ora finale.

Le scelte: riecco Schuurs — Nell'undici titolare scelto da Juric spicca la presenza di Schuurs, recuperato dall'infortunio alla spalla ed impiegato al centro della difesa. Ai fianchi dell'olandese spazio a Zima e Buongiorno a completare la retroguardia davanti a Berisha (Vanja ancora in ferie dopo il Mondiale). In mezzo al campo spazio all'inedita coppia Ricci-Ilkhan, con la coppia di esterni Bayeye-Lazaro. Sulla trequarti, a supporto di Sanabria (Pellegri assente per febbre), ci sono invece Miranchuk e Karamoh.

Primo tempo: la sblocca Miranchuk — Dopo un avvio caratterizzato dai granata a gestire il possesso, al 32’ sono gli spagnoli ad avere la prima vera occasione dell’incontro: Melamed scappa alla difesa del Toro ma trova la respinta di Berisha con i piedi. Quindi è Karamoh ad avere la palla del vantaggio, ma l’attaccante ex Parma sbaglia clamorosamente a tu per tu con il portiere (viene segnalata poi una posizione di fuorigioco). La gara si accende proprio nelle battute finali: al 37’ Mato va a sbattere sul palo, due minuti più tardi il Toro passa in vantaggio. Un bel sinistro a giro di Miranchuk apre le marcature, portando avanti gli uomini di Juric.

Secondo tempo: spazio ai giovani — In avvio di ripresa Juric si gioca subito un cambio, inserendo Djidji al posto di Zima sul centrodestra. La prima occasione del secondo tempo porta la firma di Sanabria, che manca di poco lo specchio della porta dopo una combinazione tra Ilkhan e Miranchuk. Dopo un’ora di gioco Juric opta per dieci sostituzioni, schierando un Toro infarcito di giovani: davanti a Gemello ci sono Djidji, N’Guessan e Antolini, in mezzo al campo la coppia Adopo-Gineitis con Dembele e Wade sugli esterni. A guidare l’attacco c’è Caccavo supportato da Seck e Garbett. Calano dunque i ritmi e la formazione a dir poco sperimentale sicuramente non agevola la manovra dei granata. Così all’86’ è provvidenziale un salvataggio sulla linea di Djidji, quindi è reattivo Gemello a chiudere lo specchio sugli sviluppi di calcio d’angolo. I granata tornano quindi a farsi vedere con Seck, che al 91’ lascia partire il sinistro dall’interno dell’area ma non inquadra lo specchio. Ed è l’ultima occasione dell’incontro: Juric può sorridere, buona la prima amichevole in terra spagnola.

Il tabellino — Torino-Espanyol 1-0

Marcatori: 39’ Miranchuk (T)

TORINO (3-4-2-1): Berisha (62’ st Gemello); Zima (46’ Djidji), Schuurs (62’ N’Guessan), Buongiorno (62’ Antolini); Bayeye (62' Dembelè), Ricci (62' Adopo), Ilkhan (62' Gineitis), Lazaro (62' Wade); Miranchuk (62' Seck), Karamoh (62' Garbett); Sanabria (62' Caccavo). A disposizione: Passador, Fiorenza, Edera, Weidmann, Ciammaglichella. Allenatore: Juric

ESPANYOL (4-2-3-1): Fernandez (46’ Garcia Pons); Gil Regaño (73’ Keddari), Gomez Sola (46’ Calero Villa), Cabrera Sasia, Olivan (73’ El Hilali); De Souza (81’ Damae), Bare; Melamed Ribaudo (46’ Vidal Parreu), Lazo (60’ Gomez), Exposito Jean (73’ Martinez); Mato (80' Braithwaite). A disposizione: Lecomte.

Ammonizioni: 43’ Lazaro (T), 90’ Caccavo (T)