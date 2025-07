Torino, Baroni e il 4-2-3-1: Lazaro e Walukiewicz tornano alle origini

Nei primi allenamenti di Baroni c'è un cambio di ruolo per due giocatori granata rispetto alla gestione Vanoli

Gianluca Sartori Direttore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 20:18)

Fin dai primi allenamenti della stagione si sta avendo la conferma che Marco Baroni ha in mente di portare anche a Torino il 4-2-3-1 che ha adottato spesso nella sua carriera. Come è noto, al momento mancano gli esterni offensivi: servono almeno due-tre pedine dal mercato. Per il resto, la squadra sta assumendo una sua fisionomia. E alcuni giocatori cambiano collocazione rispetto a quanto si è visto nel recente passato.

Tra questi c’è Valentino Lazaro, che in questo momento ricopre la posizione di laterale destro della difesa a quattro. Un notevole cambiamento rispetto alla scorsa stagione. Paolo Vanoli, infatti, aveva sposato l’austriaco in un ruolo nuovo, quello di esterno offensivo a destra. E “Tino” risultava una pedina fondamentale, nella mente del tecnico, per gli equilibri della squadra. Le sue assenze per infortunio avevano creato qualche problema, perché non c’erano altri profili in grado di giostrare in quella posizione. La soluzione trovata da Vanoli era stata rappresentata da Gineitis, che però non ha mai messo in mostra caratteristiche tecniche e fisiche tali da poterlo ritenere adatto al ruolo di ala.

Proprio il lituano in questi giorni viene ancora provato come esterno offensivo, ma probabilmente è una situazione provvisoria, in attesa che arrivi qualcuno dal mercato. Sempre rimanendo sulla corsia di destra, chi lo scorso anno ha giocato la maggior parte di match come laterale destro difensivo è Sebastian Walukiewicz, che però ha palesato difficoltà tecniche ad adattarsi a quel ruolo. Il polacco, in ogni caso, in questi giorni si disimpegna esclusivamente da centrale difensivo, la posizione in cui ha sempre giocato in carriera. In questo lunedì è stato provato sul centro-sinistra, al fianco di Maripan. Sulla destra della difesa, Baroni ha altre opzioni: oltre a Lazaro, ci sono anche Pedersen e Dembele. Al momento, a meno di uscite, non arriverà nessuno dal mercato in quella posizione.