Il Torino a Prato dello Stelvio: inizia il ritiro estivo tra lavoro e mercato

Nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Auguri Andrea, neo ingegnere granatissimo..."

Michelangelo Suigo Columnist 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 21:12)

Dopo i primi giorni di allenamenti al Filadelfia, il Torino ha raggiunto il ritiro di Prato dello Stelvio, in Val Venosta, nel cuore dell'Alto Adige-Südtirol. La squadra granata rimarrà qui fino al 26 luglio per una fase intensa di preparazione in vista della nuova stagione. Saranno giorni di lavoro per gli uomini di mister Marco Baroni, con sedute di preparazione atletica, fisica e tecnico-tattica volte a mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi di gioco. Il programma prevede anche le prime uscite amichevoli: sabato 19 luglio, alle 17, il Toro affronterà l'Ingolstadt 04, mentre sabato 26 luglio, alle 16, sarà la volta della Cremonese. Due test per iniziare a rodare la squadra e valutare i nuovi innesti. Tra i convocati di Baroni ci sono due volti nuovi e spiccano, invece, alcune assenze pesanti. Il tecnico Marco Baroni ha convocato un gruppo eterogeneo per questa prima fase del ritiro. Tra i nomi i nuovi acquisti Tino Anjorin e Ardian Ismajli, che avranno l'occasione di integrarsi nel gruppo e mostrare le loro qualità.

Presenti anche giocatori di esperienza come Valentino Lazaro, Ivan Ilic, Nikola Vlasic e Duvan Zapata, su cui la squadra farà affidamento. Diversi i giovanissimi, tra cui Bianay Balcot, Cacciamani, Ciammaglichella, Dembelé, Gabellini, Ilkhan, Mullen e N'Guessan. Ma, purtroppo, sono rimasti a Torino per gestire al meglio il loro percorso di recupero Savva, Nje, Schuurs, Perciun e Sazonov. L'assenza di Perr Schuurs in particolare è degna di nota, dato il suo ruolo che auspichiamo tutti possa tornare centrale nella difesa granata. Il ritiro di Prato dello Stelvio si apre in un momento cruciale per il Torino, che si trova a fare i conti con un mercato in fermento. La dolorosa ma remunerativa cessione di Samuele Ricci ha privato il centrocampo di un elemento di grande qualità e prospettiva. L'arrivo di Anjorin, giovane talento con potenziale da esprimere, e di Ismajli, difensore solido, cerca di colmare parzialmente queste lacune. Tuttavia, il mercato potrebbe riservare ulteriori sorprese.

La situazione di Vanja Milinkovic-Savic è da monitorare attentamente: una sua eventuale partenza priverebbe il Torino di un portiere di grande esperienza e carisma, lasciando un vuoto importante tra i pali. L'inizio del ritiro è sempre un momento di grandi aspettative. Per il Torino di Baroni, queste settimane in Val Venosta saranno fondamentali non solo per la preparazione fisica, ma anche per definire l'ossatura della squadra e integrare al meglio i nuovi acquisti. L'obiettivo sarà costruire un gruppo solido e coeso, capace di affrontare le sfide della prossima Serie A. Le amichevoli e le intense sedute di lavoro forniranno le prime risposte su un Torino che, tra il campo e il mercato, cerca la sua identità per la stagione che verrà. Intanto, piccola nota di colore personale: mio figlio, il granatissimo Andrea, di cui avete già letto, si è laureato brillantemente oggi in Ingegneria Meccanica, con 110 e lode. Speriamo che i suoi successi e la sua fede granata inossidabile siano un piccolo augurio anche per il nostro amato Toro.

LEGGI ANCHE: Tre consigli non richiesti per mister Baroni

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.