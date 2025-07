Torino-Ingolstadt, via alla vendita dei biglietti: prima amichevole sabato 19 luglio

Il Torino di Marco Baroni scalda i motori. Sabato 19 luglio alle ore 17.00 i granata affronteranno il Fußballclub Ingolstadt 04, squadra militante nella terza serie tedesca, nella prima amichevole del precampionato. La partita si giocherà al Sundelbach Stadion di Prato allo Stelvio (accesso da Via Pineta 39), con apertura dei cancelli prevista per le 15.30.Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro, mentre i bambini sotto i 6 anni entreranno gratuitamente. Per chi non potrà essere presente, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Torino Channel. Inoltre Toro News darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta testuale del match.