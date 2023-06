Le quattro vite al Torino di Asta: il granata nel sangue e vissuto in ogni ruolo

Al suo terzo ritorno arriva in un'altra veste, quella del collaboratore tecnico. È il 2020, il Toro sta attraversando un marea in tempesta. Reduce da un 7-0 contro l'Atalanta in casa e un 4-0 a Lecce contro i salentini, viene esonerato Mazzarri e al suo posto viene chiamato un figlio del Fila: Moreno Longo. Nel suo staff chiama Asta per aiutarlo a salvare il loro amore in comune: il Toro. Come andò si sa. I granata riuscirono a salvarsi nonostante mille difficoltà dovute anche a un momento storico delicato per il mondo intero. Poi i saluti e nel 2021 un altro ritorno. Il neo arrivato responsabile delle giovanili Ruggero Ludergnani lo chiama per allenare l'Under 18 e non solo. Già perché negli ultimi due anni Asta ha avuto anche il compito di formare gli altri allenatori delle Under, con sedute tra i vari tecnici per uniformare il lavoro e non solo. Un biennio durante il quale ha aiutato tanti ragazzi a crescere e ai quali con il suo entusiasmo avrà sicuramente trasmesso un po' del suo amore per il Toro. La stagione 2022-2023 si è chiusa con un terzo posto, una finale alla Viareggio Cup e la crescita di diversi ragazzi destinati a giocare in Primavera. Ora il divorzio da Asta, una delle ultime bandiere granata, nonostante avesse ancora un anno di contratto: il club dovrà trovare qualcun altro in grado di trasmettere il DNA granata.