Il Torino ha deciso, fiducia a Berisha: e l’albanese si candida ancora titolare

Il Torino è al lavoro per risolvere il nodo portiere. Negli ultimi giorni i granata si sono avvicinati considerevolmente a Gabriel , portiere svincolatosi dal Lecce, e - in attesa di capire se l'arrivo del brasiliano si concretizzerà davvero - ciò fa capire quale può essere il piano di questo mercato relativo alla porta: in uscita Vanja Milinkovic-Savic finisce sul mercato, in entrata si limitano le spese pensando a un portiere affidabile ma non di livello top che possa essere un'alternativa a Etrit Berisha , che sarà confermato anche per la stagione 2022/2023.

BERISHA TITOLARE - Il fatto che i granata per ora non siano andati a puntare un portiere di "grido" tra quelli sul mercato della Serie A (da Cragno a Meret, sono tanti i profili in uscita) è sinonimo del fatto che il Toro è contento di chi ha in casa. Tradotto: Berisha ha la fiducia della società e potrebbe essere lui il portiere titolare per la prossima stagione. L'albanese viene riscattato dalla Spal (c'era l'obbligo fissato a luglio 2021) e vestirà la maglia granata ancora. Con buone, se non ottime chance di rimanere titolare come è accaduto nella parte finale della stagione 2021/2022. Il vantaggio di Berisha è di conoscere già Ivan Juric e quindi partirebbe in vantaggio rispetto a Gabriel. L'ex Lecce è un nome caldo, la trattativa non è ancora chiusa, ma rimane chiaro il tipo di profilo che il Toro vuole andare a pescare. Al momento quindi Berisha parte come favorito per una maglia da titolare. L'albanese, ha convinto Juric la scorsa stagione. Partito come vice di Vanja Milinkovic-Savic, ha saputo aspettare e cogliere la sua occasione appena presentatasi. Berisha d'altronde è un portiere di grande esperienza e - pur avendo commesso anche lui qualche errore - ha dimostrato di poter fare bene.