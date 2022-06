Calciomercato Torino, Vanja tra i cedibili: granata pronti ad ascoltare offerte

A distanza di un anno dalla promozione a portiere titolare, la posizione di Vanja Milinkovic-Savic torna ad essere in bilico. All'inizio della scorsa stagione i granata avevano deciso di scommettere sul gigante serbo, affidandogli per la prima volta il ruolo da numero uno. Dopo un girone d'andata chiuso tutto sommato in maniera positiva, nel ritorno Vanja ha messo in fila una serie di errori ed incertezze costati cari ai granata.