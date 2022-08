Il Torino ha svoltato in trasferta: a Cremona per avvicinare un record del 1946

Il Torino di Ivan Juric sembra aver cambiato marcia in trasferta. Monza ha dato la conferma: la vittoria per 1 a 2 grazie ai gol di Miranchuk e di Ricci ha dato seguito alle due affermazioni della fine dello scorso campionato di Serie A. Il finale dello scorso torneo in trasferta fu importante: successo per 1 a 3 a Empoli e poi vittoria per 0 a 1 a Verona contro l'Hellas. Il Torino perciò si presenterà all'appuntamento dello "Zini" di Cremona con all'attivo ben tre successi consecutivi spalmati tra la Serie A 2021/2022 e la Serie A 2022/2023. Raggiungere quota quattro avrebbe una valenza particolare. Il Torino difatti non supera lo scoglio delle tre vittorie di fila da una vita. Era il 1946 quando l'allora Grande Torino conquistò il record di cinque trionfi consecutivi lontani da casa. Da quel momento non si è più ripetuta una serie di almeno quattro affermazioni di fila. Il Torino di Juric potrebbe raggiungerla, Cremonese permettendo.

L'aspetto relativo al rendimento fuori casa del Torino non è da sottovalutare tenendo conto che nella prima fase dell'era Juric in trasferta i granata avevano incontrato parecchie difficoltà, raccogliendo poco e segnando pochissimo. Avevano infatti vinto soltanto con il Sassuolo, poi con la Sampdoria e ancora con la Salernitana, prima delle già ricordate affermazioni di Empoli e Verona. Il "mal da trasferta" sembra dunque in archivio e il test di Cremona sarà in tal senso significativo per la banda guidata da Juric. Rispetto alla scorsa annata molte pedine sono cambiate, ma già a Monza si è visto un atteggiamento propositivo lontano dalla Mole. A queste parole bisogna aggiungere un ulteriore dato. Il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (tra l'altro tutte disputate in trasferta) e non fa meglio da novembre 2016 - aprile 2017: quattro, con Sinisa Mihajlovic in panchina. Anche in questo caso perciò il Torino potrebbe eguagliare un record ormai datato. Pertanto, ci sarà tanta carne al fuoco nella trasferta dello "Zini" per Sanabria e compagni.