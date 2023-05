Il Torino in trasferta vola: può ottenere il quinto risultato utile consecutivo

I granata in trasferta appaiono più pragmatici e cinici: a Verona bisogna continuare il trend positivo per puntare all'ottavo posto

Giacomo Stanchi Redattore

Il Torino in trasferta non perde dal derby contro la Juventus. I dati parlano chiaro: i granata lontano dal "Grande Torino" hanno fatto meglio di chiunque altro nelle ultime quattro trasferte, anche del Napoli e dell'Inter. Il ruolino di marcia recita, infatti, 3 vittorie (Sampdoria, Lazio e Lecce) e un pareggio (Sassuolo) nelle ultime quattro trasferte di campionato con ben dieci punti ottenuti, uno in più che nelle 11 gare esterne precedenti. Inoltre, i granata hanno vinto le due sfide più recenti lontano da casa senza subire gol (Sampdoria e Lazio) e non arrivano a tre successi di fila tenendo la porta inviolata sui campi avversari in Serie A dal marzo 1970. La sfida di Verona diventa, perciò, anche per certi versi storica: il Toro deve continuare a fare bene in trasferta per mantenere vive le speranze di un ottavo posto, che potrebbe significare l'accesso alla Conference in seguito alle vicende giudiziarie della Juventus.

Toro: in un anno è cambiato tutto dal fortino casalingo, all'essere corsari in trasferta — Una delle problematiche della squadra di Juric avuta nella scorsa stagione è stato proprio il rendimento in trasferta. Nella seconda parte di campionato però i granata migliorarono moltissimo: da marzo il Torino, su cinque partite disputate fuori casa, ottenne tre vittorie e due pareggi. Prima della pausa di marzo, i granata avevano totalizzato solo due vittorie lontano dalle mura amiche, in 16 partite. Quest'anno i granata non vincono in casa da più di due mesi (6/3/2023 col Bologna), in trasferta, invece, volano. Al tecnico croato sono state chieste le motivazioni di questa inversione di rendimento nella conferenza stampa precedente alla sfida con il Monza di domenica scorsa. E il mister ha commentato così: “Noi giochiamo sempre allo stesso modo. Non ho mai preparato le partite a seconda del giocare in casa o fuori casa. Le idee sono le stesse. Evidentemente quest’anno ci va meglio fuori casa. Non credo che ci siano problemi specifici, ma evidentemente non abbiamo ottenuto risultati buoni come in trasferta”. Se l'allenatore non evidenzia problemi specifici nelle gare casalinghe, lontano da Torino i granata appaiono solidi e pragmatici. Le vittorie, oramai, si susseguono e la capacità di Juric di tenere sempre alte le motivazioni può essere una causa di questo bel filotto.

Il Torino in trasferta è attento in difesa e segna di più — In casa nel 2023 i gol segnati in A sono stati 8, in trasferta 12. Per una squadra che fatica a farne come il Toro non è da poco. Il Torino lontano dalle mura amiche segna di più: le uniche due vittorie con due gol di scarto nel girone di ritorno sono state in trasferta (Lecce e Sampdoria) e ad aumentano a 4 le gare con due reti fatte se si contano anche quelle con Empoli (pareggio) e Juventus (sconfitta). Se si parla dei gol subiti nello stesso frangente di tempo i dati sono molto simili: appena 9 i gol subiti in trasferta e 13 quelli in casa. I granata lontano da Torino segnano di più e subiscono di meno. L'unica rimonta stagionale sotto di due gol è arrivata ad Empoli. C'è ancora, però, un tabù stagionale da sfatare: il Toro non ha mai vinto da situazione di svantaggio. Ad Udine nel girone di andata era andato in vantaggio, poi raggiunto da Deulofeu e infine definitivamente in avanti con la rete di Pellegri. I granata devono dimostrare di essere solidi psicologicamente e di non abbattersi davanti allo svantaggio. Le motivazioni per questa corsa all'ottavo posto potrebbero aiutare.