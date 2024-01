Il Torino nel catino Marassi: è sempre pieno e col Genoa le big hanno steccato

Trasferta insidiosa per il Torino, che nella prima giornata del girone di ritorno sarà ospite del Genoa al Ferraris, uno stadio che, in questa stagione, ha dato grandi soddisfazioni al Grifone e che si è dimostrato un vero e proprio catino rossoblù. Il tifo genoano si è sempre presentato in massa nella sua casa, sostenendo la squadra di Gilardino, la quale, a livello di risultati, non ha affatto deluso.