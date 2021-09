Il Torino si muove per il Robaldo: primi passi verso l’allestimento del cantiere

Sono stati puliti i marciapiedi, ora si passa alla messa in sicurezza del cantiere

SITUAZIONE - La società granata, le cui mosse sono coordinate dal consigliere d’amministrazione Bellino e dal direttore operativo Barile, si sta muovendo per le operazioni preliminari di sicurezza volte all’allestimento dei cantieri. Si è proceduto negli ultimi giorni alla pulizia dei marciapiedi intorno al centro sportivo, ora occorre accelerare per i lavori di messa in sicurezza del cantiere, di demolizione delle malandate strutture esistenti e di bonifica. Contemporaneamente, dovrà essere scelta l’impresa che eseguirà i lavori di costruzione del nuovo centro sportivo. Nei prossimi giorni sono previsti aggiornamenti sul punto e si capiranno meglio le tempistiche, con l’autunno in arrivo che salvo sorprese porterà degli sviluppi concreti.