Il Toro cerca punti in trasferta: a Roma per invertire rotta dopo tre sconfitte

Con Napoli e Milan sconfitte immeritate per quanto espresso sul campo. Con la Roma però, alla prestazione deve conseguire il risultato

RENDIMENTO - Un aspetto negativo di questa stagione di rilancio granata è quindi il rendimento in trasferta, soprattutto per quel che concerne i risultati. Il Toro infatti ha una striscia aperta di tre sconfitte consecutive e non fa peggio dalla serie di otto sconfitte esterne conclusasi nel luglio 2020 con Mazzarri e Longo in panchina. In questo campionato inoltre, ha collezionato lontano dalla Mole solo 4 punti in stagione, frutto della vittoria contro il Sassuolo e del pareggio col Venezia. Le ultime trasferte hanno visto i granata cedere sempre per 1-0 ma, a livello di prestazioni, il Toro ha sempre venduto cara la pelle contro formazioni ben più quotate. Prendendo in considerazione solo i due match contro le big infatti, sia il Napoli che il Milan hanno dovuto faticare parecchio per superare i granata, che fosse per segnare il gol del vantaggio, come al Maradona, o che fosse per conservarlo, come a San Siro. Discorso diverso per quanto riguarda invece la partita contro la Spezia, deludente anche sul piano del gioco.