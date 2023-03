Il Toro con le big se la gioca sempre: l’unica sconfitta netta proprio a Napoli

Il ruolino di marcia del Torino di Ivan Juric contro le big del campionato dice che troppe volte i granata sono usciti sconfitti 1 a 0 pur giocando grandi partite. Anche quando non è finita 1 a 0 in questi quasi due anni di gestione del croato, le prestazioni non sono mancate (vedi l'ultimo derby della Mole, nel quale il primo tempo è stato ben condotto). L'unica vera grave sconfitta contro una grande del torneo è stata quella del match d'andata contro il Napoli. Al "Maradona" i granata furono troppo spavaldi e pagarono a caro prezzo la qualità del Napoli di Luciano Spalletti. Il finale di primo tempo e la ripresa furono migliori da parte del Torino, ma ormai il danno era irreparabile, visto che gli azzurri avevano trovato tre vol nella prima mezz'ora. In altre parole, si può dire che il Torino sa ben adattarsi alle big di Serie A e sa fronteggiarle con il giusto spirito, l'unica eccezione è stato il Napoli dell'andata, squadra che però attualmente ha pochi eguali in tutta Europa, come tra l'altro ha sostenuto anche Pep Guardiola dopo il trionfo per 7 a 0 del suo City sul Lipsia.

Tutti i risultati del Torino contro le magnifiche sei nelle ultime due stagioni

In questo torneo sono maturati i seguenti risultati contro le magnifiche sei di Serie A (Napoli, Milan, Inter, Lazio, Roma e Juventus): 0 a 0 con la Lazio, sconfitta per 1 a 0 con l'Inter, per 3 a 1 con il Napoli e per 0 a 1 con la Juventus, poi vittoria 2 a 1 con il Milan e pareggio 1 a 1 con la Roma; ancora sconfitta 1 a 0 con il Milan e per 4 a 2 con la Juventus. Un successo è quindi arrivato (con il Diavolo al "Grande Torino"), ma ci sono state anche diverse sconfitte (cinque) oltre ai due pareggi con le romane, ancora da affrontare nel ritorno. In nessuna di queste gare il risultato negativo è stato limpido e ineccepibile come al "Maradona" lo scorso 1° ottobre. Se si allarga il campo, nella passata stagione le cose andarono addirittura peggio in termini di risultati, non di prestazioni. Ci furono nell'ordine: l'1 a 1 con la Lazio, la sconfitta 0 a 1 nel derby, 1 a 0 con il Napoli, con il Milan, con la Roma e con l'Inter; al ritorno 1 a 1 con la Juventus e l'Inter, 0 a 0 con il Milan, 1 a 1 con la Lazio e sconfitte interne per 0 a 1 e per 0 a 3 contro Napoli e Roma. Esclusa quest'ultima che fu una gara sui generis, essendo l'ultima stagionale senza particolari premi in palio, tutte le altre furono partite ben condotte e perse o pareggiate per episodi sfavorevoli. Dunque, il Torino si presenterà contro il Napoli consapevole del fatto di potersela giocare contro tutti, ma anche del fatto che in questi due anni gli azzurri di Spalletti sono stati gli unici a metterlo sotto davvero.