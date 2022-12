Il Toro sfoggia una buona solidità difensiva: solo 2 gol subiti in 4 amichevoli

Una rete subita con l'Almeria e una su rigore con il Monza: Juric ha ricevuto indicazioni molto positive dal suo reparto arretrato

Luca Bonello

Quattro amichevoli disputate e due soli gol incassati da un Torino che, in questa sessione di match di preparazione alla seconda parte di stagione, ha dimostrato una buona solidità difensiva. Schuurs e compagni si sono ben comportati e, per questo, Juric può ritenersi tutto sommato soddisfatto. A maggior ragione se si pensa che il secondo gol subito nel precampionato è arrivato a causa di un rigore a dir poco generoso e che, in caso di Var, probabilmente non sarebbe stato assegnato in quanto il fallo di Gineitis sembrerebbe essere incominciato fuori area.

Torino, con il Verona in difesa mancherà solo Buongiorno per squalifica — Juric quindi può ripartire dai suoi difensori, i quali, inoltre, per il momento, non sono stati colpiti da alcun infortunio e non mostrano problemi fisici. In vista del Verona sono infatti tutti a disposizione, tranne Buongiorno, che dovrà saltare la partita causa squalifica. Alla luce di quest'ultima defezione, il tecnico croato non dovrebbe avere dubbi circa il terzetto titolare da schierare contro i veneti. Schuurs sarà ovviamente al centro, mentre ai suoi lati agiranno Djidji e Rodriguez, con Zima prima riserva e Adopo in panchina a dare una mano in caso di necessità. Insomma, dovrebbe essere lo stesso pacchetto difensivo visto dall'inizio nell'amichevole con il Monza.

In campionato, il Toro ha la settima miglior difesa — Le amichevoli di dicembre hanno messo in mostra una difesa solida, la quale dà l'impressione di poter migliorare ancora i già buoni numeri totalizzati in campionato, dove, con 17 reti subite in 15 gare, è attualmente la settima migliore, a pari merito con Udinese e Lecce. Quella compattezza difensiva mostrata in precampionato, ora il Torino ha bisogno di trasportarla anche nelle partite che contano, dove, complici anche le difficoltà sotto porta, può diventare un aspetto chiave per portare a casa il risultato.