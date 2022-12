Vojvoda, gran gol a Monza e Roma è alle spalle. Col Verona sarà titolare

Singo e Aina out per problemi fisici: il kosovaro, che ha segnato la rete dello 0-2 con il Monza, è pronto a riprendersi la fascia mancina

Luca Bonello

Sfruttando l'assist di Radonjic, Mergim Vojvoda, con un tiro a giro dal lato esterno dell'area di rigore, ha messo a segno la rete dello 0-2 del suo Torino nell'amichevole di ieri, mercoledì 28 dicembre, con il Monza all'U-Power Stadium. vinta poi per 1-4. Il gol più bello da quando veste la maglia granata, nonché un ottimo modo per avvicinarsi alla ripresa del campionato e per riconquistare quota nelle gerarchie di un reparto esterni attualmente attanagliato dagli infortuni.

Torino-Verona, Singo e Aina out: Vojvoda titolare — I problemi fisici di Aina e Singo, che con ogni probabilità non permetteranno ai due di recuperare in tempo per il match del 4 gennaio contro il Verona, spianano la strada verso la titolarità a Vojvoda, il quale, complice anche un precampionato in cui si è ben si è comportato, e impreziosito dal gol al Monza, è pronto a riprendersi la fascia mancina granata quasi due mesi dopo l'episodio dell'Olimpico di Roma. Potrebbe essere una buona occasione per incrementare il suo bottino personale, fermo per ora a quota tre assist.

Vojvoda, messa alle spalle la prestazione di Roma — A Monza, in coppia con Radonjic, Vojvoda ha a tratti dominato sulla sinistra, dimostrando che la brutta prestazione contro la Roma, che ha portato alla sua sostituzione dopo 30', è solo un brutto e lontano ricordo. In più, anche i malumori mostrati nel post della gara con i giallorossi sembrano appartenere al passato, mentre il presente è dedicato solo al Torino e a Juric, che ha grande stima del ragazzo e sa bene che, se è in forma, concentrato ed in fiducia, può essere davvero una risorsa importante.