Toro, il punto dall’infermeria: Ricci e Pellegri migliorano, ma serve cautela

Pellegri e Ricci hanno smaltito gli affaticamenti, ma Juric potrebbe non rischiarli in amichevole con il Monza

Luca Sardo

Domani - mercoledì 28 dicembre - alle ore 16.00, presso lo U-Power Stadium di Monza, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo in occasione della quarta ed ultima amichevole di dicembre contro il Monza (il match sarà trasmesso su Italia 1). Il tecnico Ivan Juric fa la conta degli assenti in una fase in cui sono tanti i granata in infermeria. Soprattutto sugli esterni e a centrocampo l'allenatore è in difficoltà e ha gli uomini praticamente contati: ecco un aggiornamento sulle condizioni di coloro che hanno saltato l'amichevole del 23 dicembre contro la Cremonese, guardando alla prima partita di Serie A del 4 gennaio contro l'Hellas Verona ancor più che al test contro il Monza.

Linetty, Singo e Aina ancora a parte Non hanno ancora recuperato e dunque non prenderanno parte alla sfida con il Monza di domani Ola Aina (alle prese con la lesione muscolare rimediata prima della gara contro il Milan), Karol Linetty (out da ormai tre settimane a causa di una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra rimediata in allenamento) e Wilfried Singo (lesione di primo grado al bicipite femorale destro). Dei tre, chi ha più chance di essere presente contro il Verona è il centrocampista polacco.

Pellegri e Ricci, le condizioni dopo gli affaticamenti — Hanno recuperato invece Pietro Pellegri e Samuele Ricci dai rispettivi affaticamenti muscolari e sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo, ma Juric potrebbe risparmiarli nell'amichevole con il Monza per averli a disposizione in vista del Verona. Ci vorrà cautela soprattutto con Ricci, che sarebbe tornato ad accusare un problema al polpaccio che si infortunò lo scorso settembre. La stessa cosa si può dire per Demba Seck. Hanno saltato il test contro la Cremonese pure Yann Karamoh e Luca Gemello, anche loro per un sovraccarico muscolare, al momento le loro condizioni non preoccupano.

Lukic, la febbre è andata via E' tornato ad allenarsi Sasa Lukic, dopo l'attacco febbrile che lo ha fermato per il test contro la Cremonese. A meno di sorprese, Juric dovrebbe impiegarlo domani. La sua presenza è necessaria in un reparto ridotto davvero all'osso in questa fase.

Ai box anche Ilkhan — In dubbio infine la presenza di Emirhan Ilkhan: il centrocampista turco classe 2004 nella scorsa amichevole con la Cremonese ha rimediato un taglio nella regione del tendine d'Achille, occorre che la ferita si rimargini e probabilmente non sarà disponibile contro i biancorossi. Potrebbe essere presente per Torino-Verona.