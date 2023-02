Il Toro torna a San Siro contro un Milan in caduta libera: l’occasione è ghiotta

Dopo le vittorie nel turno di andata e in Coppa Italia, i granata cercheranno il terzo successo stagionale contro i rossoneri per avvicinarsi in classifica

Federico De Milano

Venerdì 10 alle ore 20:45 il Torino farà visita al Milan per una sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. I granata tornano a San Siro per affrontare i rossoneri un mese dopo la serata di Coppa Italia. Juric e la sua banda arrivano a questa partita con la fiducia che sta crescendo dopo la vittoria nello scontro diretto contro l'Udinese mentre il Milan, dal punto di vista del morale, sta vivendo un momento opposto. Per il Toro si tratterà anche di un'occasione per fare un altro sgambetto ai rossoneri e per tentare di accorciare le distanze in classifica.

Il Milan non sa più vincere, il Toro deve approfittare delle difficoltà del Diavolo — Per il Toro affrontare il Milan in questo momento della stagione può essere un grande vantaggio perché in questo 2023 i rossoneri sembrano essere incapaci di vincere e appaiono in caduta libera. Lo scorso weekend la formazione di Pioli ha perso il derby 1-0 contro l'Inter, una sfida mai banale dalle parti di Milanello e che avrà certamente intaccato la fiducia della squadra. Una fiducia che a dire il vero è in fase calante da ormai diverse settimane perché l'ultimo successo del Milan risale al 4 gennaio. La gara a Salerno fu la prima del nuovo anno per i rossoneri nonché l'unica vittoria, in seguito sono poi arrivati due pareggi e tre sconfitte in campionato, oltre alla debacle per 0-3 in Supercoppa (di nuovo contro l'Inter) e in mezzo anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano proprio del Toro. I granata, invece, nel 2023 hanno vissuto un periodo molto più altalenante e infatti alla squadra di Juric in questa fase viene chiesta un po' di continuità.

Il Torino sa come si vince contro il Milan: i punti di distanza sono ormai solo 8 — I granata per trovare continuità di risultati e per aumentare la fiducia dovranno cercare di andare a San Siro e fare una prestazione importante come quella di Coppa Italia dell'11 gennaio scorso. Il Toro ha già vinto anche in campionato contro il Diavolo: la partita d'andata terminò 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Djidji e Miranchuk che resero inutile il gol di Messias nella ripresa. Il Toro sa quindi come si batte questo Milan e riuscire a farcela per tre volte su tre nella stessa stagione sarebbe un risultato senza dubbio prestigioso. Un occhio, i ragazzi di Juric, lo daranno certamente anche alla classifica. Grazie al successo di domenica contro l'Udinese i granata si sono presi il settimo posto con 30 punti, alle spalle proprio del Milan a quota 38. Approfittare di una squadra così in difficoltà può essere un'occasione ghiotta anche per ridurre la distanza in classifica.