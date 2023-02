Torino, Aina torna e brilla: è lui il titolare sulla destra. E sul rinnovo…

L'esterno è stato il migliore per dribbling e per duelli vinti, ma soprattutto dopo 41 partite torna a fornire un assist

Roberto Ugliono

Ivan Juric ha ritrovato il suo esterno destro titolare. Ola Aina contro l'Udinese ha ritrovato non solo la titolarità, ma anche un assist che mancava da 41 partite, dal 27 giugno 2020 quando sulla panchina dei granata c'era ancora Moreno Longo e la squadra lottava per ottenere la salvezza. La notizia più importante per Juric è che comunque ora ha di nuovo a disposizione un giocatore importante della sua rosa. Aina quest'anno, infatti, ha fatto uno step in più nella sua crescita e il suo rendimento è migliorato. D'altronde lo stesso allenatore croato dopo la partita contro l'Udinese ha voluto sottolineare quanto il nigeriano stia facendo bene: "Per me prima dell'infortunio ha giocato a livelli altissimi. Nel secondo tempo oggi l'ho visto meglio, penso sia un giocatore forte. Bisogna lavorarci sulla testa, ma è un giocatore che ci può dare tanto".

Torino, Aina torna ed è determinante. E sul rinnovo... — I numeri stessi della partita premiano la prestazione di Aina, che non solo ha ritrovato un assist dopo 41 partite in Serie A, ma è stato anche il migliore del Toro per dribbling e duelli. Un binomio che fa capire la completezza della prestazione dell'ex Chelsea e Fulham. Forse, poi, non è un caso che questa prestazione sia arrivata proprio contro l'Udinese, la sua vittima preferita in Serie A. Contro i friulani ha segnato due gol e fornito un assist, contro nessun'altra squadra ha fatto meglio. Certo questo da un lato però testimonia come Aina sia spesso stato poco incisivo. La sua crescita però può lasciare buone speranze per il futuro.

A tal proposito, è da capire se il suo futuro sarà granata. Lui è in scadenza 2023 e quindi a giugno potrebbe anche salutare. Molto dipenderà anche dalla sua volontà. Aina ormai è a Torino da cinque anni e potrebbe anche scegliere di rimanere. Di certo c'è che da qui alla fine della stagione qualche chiacchierata verrà fatta. Se lui dovesse decidere di restare in granata, al momento niente può far pensare a un epilogo differente. A maggior ragione dopo la crescita di questa stagione.