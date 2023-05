In tre giornate quattro rigori non fischiati: il trend negativo ai danni del Toro

I rigori non assegnati al Torino da inizio stagione ad oggi sono quattro e sono tutti concentrati nell'ultimo periodo, quello più importante al fine di fissare la definitiva classifica della Serie A 2022/2023. In dirittura d'arrivo gli errori pesano di più e allora ecco che anche Ivan Juric ha messo l'accento dopo la sfida contro l'Hellas Verona sui torti arbitrali subiti. Sono infatti tre gare consecutive che al Torino manca almeno il fischio di un penalty: uno con la Sampdoria su Singo, due contro il Monza sotto la Mole (uno clamoroso su Ricci) e uno proprio con l'Hellas Verona (contatto nel margine esterno dell'area di rigore tra Faraoni e Ilic). Se nelle due gare giocate in trasferta ciò non ha inciso dal punto di vista del risultato, invece in casa con il Monza le cose sono andate in modo differente; il Torino ha dilapidato due punti preziosi che gli avrebbero permesso di presentarsi allo scontro diretto con la Fiorentina avanti di due lunghezze.