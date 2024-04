Inter-Torino, ai granata serve un’impresa contro i campioni d’Italia

Come arriva l'Inter alla sfida contro il Torino

L'Inter di Simone Inzaghi si presenta al match contro il Torino senza più obiettivi di classifica da inseguire. I nerazzurri avevano la possibilità unica di conquistare lo scudetto a San Siro nel derby e l'hanno colta festeggiando davanti ai rivali di sempre. Seconda stella cucita sul petto quindi e nessuna pressione per la gara con il Toro. Ciò non toglie che i nerazzurri vogliano comunque regalare un'altra vittoria ai tifosi in casa per festeggiare nel migliore dei modi il post partita con la parata in città. Il passo dei nerazzurri è stato praticamente impeccabile in stagione. L'Inter conta un'unica sconfitta in Serie A a fine settembre contro il Sassuolo, da quel momento in poi non è più andata ko in campionato e quindi è ancora imbattuta nel 2024 nella massima serie (in Champions invece ha subito l'eliminazione per mano dell'Atletico Madrid). Un record a cui Inzaghi non vuole rinunciare a scudetto conquistato. Per la sfida ai granata i nerazzurri si presentano a organico quasi completo. Assente Dumfries, espulso nel derby durante la rissa nel recupero. Mkhitaryan ci sarà per quanto da diffidato. In infermeria da valutare solo le condizioni di Cuadrado alle prese con un affaticamento.