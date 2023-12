Juric aspetta a braccia aperte Djidji: “Importantissimo”. Ed elogia Sazonov

Entrambi sono in netta ripresa e sono pronti a scalare le gerarchie. Hanno la piena fiducia di Ivan Juric

Nella conferenza stampa pre-Frosinone Ivan Juric ha parlato di difesa e l'ha fatto diffusamente soffermandosi su due interpreti della rosa granata, uno già molto conosciuto dalla piazza granata, l'altro soltanto assaporato. Entrambi sono stati accumunati da una certa sfortuna nelle ultime settimane, ma sono prossimi a tornare a disposizione a pieno regime. Il primo si chiama Koffi Djidji, il secondo Saba Sazonov. Sono stati incensati da Juric, anche perchè entrambi giocano un ruolo importantissimo nel Torino 2023/2024 dopo la rottura del legamento crociato di Perr Schuurs. Come detto, sono stati ostacolati da problemi fisici ma hanno tutte le carte in regola per vivere i restanti due terzi della stagione a buon livello, anche perchè godono della piena, pienissima fiducia del tecnico di Spalato.

"Per noi è importantissimo": Juric ritrova il "suo" Koffi Djidji — Djidji è da un anno e mezzo a questa parte considerato una pedina centrale nel progetto tattico di Juric. Non averlo avuto da luglio a fine novembre è stato per Juric un grande handicap e l'allenatore croato l'ha ribadito in più circostanze nel corso di questi mesi. "Per noi è importantissimo che lui torni a come ci ha abituato negli ultimi due anni. Speriamo di dargli più spazio, non dall'inizio ma pian piano" ha dichiarato Juric (LEGGI QUI). Se il francese ritroverà la giusta condizione, si prospetta un 2024 da titolare come braccetto di destra. Juric in questo suo triennio in granata ha rilanciato Djidji e poi l'ha fatto rinnovare con il Torino. In quest'avvio di stagione non si è praticamente mai visto avendo avuto delle complicazioni dopo l'operazione di ernia svoltasi in estate.

"Sazonov ha una mentalità pazzesca": l'elogio di Juric — Parole di grande elogio sono state spese anche per il georgiano Sazonov, il quale non gioca dal 21 ottobre. "Sazonov è uno di quei giocatori per cui darei tutto - ha dichiarato Juric -. Ha una mentalità pazzesca, vuole migliorarsi ogni giorno. Sta facendo passi in avanti, non è facile non giocando. Sono convinto che ci darà una mano in questo campionato. Ma di lui sono molto soddisfatto di come abbia affrontato la sua avventura al Toro, sapendo che è un calcio diverso e ci possono essere difficoltà. Sono convinto, visto come lavora, che fa sempre il massimo". Juric mette quindi più di una fiches sulla crescita di Sazonov. Il georgiano dovrà essere bravo a sfruttare nel migliore dei modi ogni occasioni che avrà a disposizione. Fin qui è difficilmente giudicabile dall'esterno avendo racimolato appena 129 minuti, dunque a maggior ragione sono da valorizzare le parole positive di Juric, le quali lasciano ben sperare Sazonov e il popolo Toro.

