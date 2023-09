Juric batte Gila con la giocata del singolo: il collettivo deve ancora crescere

"Ho visto la squadra concentratissima, i cambi sono stati perfetti per partecipazione emotiva": qui sta un po' la chiave della prima vittoria in campionato del Torino, Ivan Juric ha voluto sottolinearlo in conferenza stampa (LEGGI QUI). I granata hanno potuto giocare con 15 effettivi, non soltanto con gli 11 iniziale. Non sempre questo è accaduto in passato. Del resto, il Torino ha potuto inserire in corsa gente come Ilic, Radonjic e Lazaro e ha potuto tenere in panchina un Karamoh o un Soppy. Quello che emerge dalla sfida contro il Genoa vinta all'ultimo respiro grazie alla perla di Radonjic è la profondità della rosa. In praticamente tutti i ruoli il Torino ha un'alternativa valida in grado di dare il proprio contributo durante il match. Questo potrebbe essere un vantaggio della stagione granata e una differenza rispetto alle prime due annate di Juric. La scena se l'è presa Radonjic, entrato al 19' all'interno di un triplo cambio, tuttavia Juric ha giudicato buono l'apporto anche degli altri ingressi, tra cui Pellegri. La stessa qualità in panchina non l'ha potuta vantare Alberto Gilardino (ad esempio, Kutlu ha faticato dopo l'ingresso e la differenza rispetto a Malinoskyi si è fatta sentire alla lunga; Hefti è stato colui che si è fatto uccellare da Radonjic in occasione dell'azione decisiva).