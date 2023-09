Juric è imbattuto contro Sousa e la Salernitana: monday night per confermarsi

Un piccolo derby personale per Paulo Sousa quello di domani, lunedì 18 settembre, contro il Torino. Oggi il tecnico allena una squadra granata, la Salernitana, ma ha trascorsi nella Juventus come calciatore. Ha vestito la maglia bianconera tra il 1994 e 1996 e in quel biennio sotto la guida di Marcello Lippi vinse tutto: uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e sopratutto una Champions League, giocando da titolare la finale. Il suo passaggio alla Juventus è stato perciò significativo e a tutti gli effetti la sfida contro il Torino resta per il lusitano un piccolo derby personale. Va detto che nella sua prima stagione sotto la Mole Sousa perse entrambi i derby. Era la stagione 1994/1995 e fu l'ultima con il Torino vittorioso sia all'andata sia al ritorno. I granata erano condotti in panchina da Nedo Sonetti ed erano trascinati in campo da Ruggiero Rizzitelli, autore di ben tre gol in due partite contro la Juventus.

Juric non ha mai perso con la Salernitana: 3 vittorie e 3 pareggi

Nei tre precedenti contro Ivan Juric il tecnico portoghese non ha mai vinto. Un successo per il croato e due pareggi negli ultimi due precedenti. Il primo confronto è addirittura datato dicembre 2016. Juric allenava il Genoa e sconfisse al "Ferraris" 1 a 0 il collega grazie al timbro di Lazovic a fine primo tempo. Il match di ritorno della stagione 2016/2017 fu altamente spettacolare. In Toscana terminò 3 a 3: Ilicic e Chiesa in apertura per la Viola, poi Simeone e Hiljemark per il Genoa; al 62' nuovo vantaggio della Fiorentina con Kalinic e all'86' pareggio definitivo di Simeone. Il confronto tra Juric e Sousa non è più andato in scena per sei anni ed è tornato solamente nel 2023. Sotto la Mole Sousa costrinse all'1 a 1 il Torino con la sua Salernitana: vantaggio di Vilhena e pareggio di Sanabria. All'andata nella scorsa stagione non si affrontarono i due tecnici non essendo ancora subentrato il lusitano sulla panchina dei campani. Un ultimo dato: Juric in sei precedenti con la Salernitana non ha mai perso (3 vittorie e 3 pareggi).