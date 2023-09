Padovan a TN: “Il mercato di Cairo non permetterà a Juric di lamentarsi”

È stato un mercato nell’ottica di prolungare il rapporto con Ivan Juric?“Certo, questa è un’ottima domanda. Il binomio Juric-Torino è assicurato soltanto dai fatti. Juric si è lamentato spesso del mercato del Torino, quest’anno non può farlo. Cairo non gli ha fatto un buon mercato perché non si lamenti, ma gli ha fatto un buon mercato per cercare di trattenerlo. Sa che con Juric si possono raggiungere traguardi significativi, come l’Europa o la strada in Coppa Italia”.

Come vede l’approdo sotto la Mole di Duvan Zapata?Non è in controtendenza con le mosse di mercato degli ultimi anni?“Io sono favorevole al suo arrivo, lo considero un gran colpo. È vero che è in controtendenza, ma servono anche questi colpi. Zapata è un calciatore fatto, è smaliziato, è esperto ed è prepotente dal punto di vista fisico. Credo possa portare un buon numero di gol. L’unica incognita sono gli infortuni. Per la sua muscolatura è molto fragile e si possono avere alcune sue defezioni nell’arco del campionato, ciò bisogna tenerlo presente. È comunque il miglior acquisto del mercato estivo del Torino”.

È rimasto sorpreso dalla scelta di Alessandro Buongiorno?“Mi ha colpito la modalità perché Buongiorno era stato chiesto dall’Atalanta e lui ha detto che ci pensava. Questo non è stato gradito dall’Atalanta e l’operazione è sfumata. Sempre più raramente i giocatori fanno scelte per la maglia, ha messo in secondo piano l’aspetto professionale e l’aspetto economico. Si è dimostrato capitano del Torino anche fuori dal campo. Ha dimostrato che ci tiene molto al granata e al Toro. Vuole diventare il punto di riferimento del club per i prossimi anni”.

Nel nuovo ciclo azzurro di Luciano Spalletti potranno avere le loro occasioni alcuni giocatori del Torino?“C’è spazio certamente per Buongiorno e Ricci. Io credo che Spalletti, proprio come Mancini, sia aperto alle novità e convocherà chi riterrà più consono al suo progetto tecnico. I giocatori del Torino sono ben allenati e hanno una mentalità precisa. Sono giocatori da combattimento che conoscono diversi principi di gioco. Penso che Buongiorno e Ricci possano arricchire la Nazionale azzurra. Aggiungo che anche Bellanova può rientrare nelle convocazioni. È stato un gran bel acquisto del Torino”.

Lunedì si torna in campo. Il Toro sarà a Salerno. Che si attende?“Il Toro se vuole raggiungere certi obiettivi deve andare a Salerno per vincere, al di là delle difficoltà dei campani nella gestione di Dia. Il Torino è superiore alla Salernitana, deve dimostrarlo e deve giocare per vincere. Non mi aspetto una partita di dominio, ma mi attendo una partita di qualità dei granata. Il Torino è più organizzato e ha giocatori di maggior valore, quindi mi aspetto un successo della squadra di Juric”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.