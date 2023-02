Juric e un entusiasmo riacceso solo in parte: “Non abbiamo risvegliato niente”

Il tecnico apre ai tifosi ma non si nasconde: "Pensavo saremmo riusciti ad avere un risveglio maggiore"

Alberto Giulini

Porte aperte ai tifosi, ma non si parli di entusiasmo ritrovato. Si potrebbe riassumere in questo modo il pensiero di Ivan Juric sull'ambiente granata. Il tecnico è ovviamente focalizzato sulla gara in programma questa sera contro la Cremonese, ma nel presentare la gara contro i grigiorossi c'è stato modo di parlare anche dell'iniziativa della Curva Maratona in vista del derby. Come reso noto, i gruppi organizzati del tifo granata diserteranno il settore ospiti dell'Allianz Stadium ma hanno lanciato l'appuntamento per domenica 26 al Filadelfia per caricare la squadra in vista della stracittadina.

Juric: "Tifosi benvenuti, ma non abbiamo risvegliato l'entusiasmo" — "I tifosi sono i benvenuti, sarebbe bello se ci dessero la carica prima del derby" ha subito sottolineato Juric, accogliendo con gran favore l'iniziativa della Maratona. "Ma non sono d'accordo sul fatto che abbiamo risvegliato l'entusiasmo, non abbiamo risvegliato proprio un bel niente in questo anno e mezzo" ha puntualizzato il tecnico, rispondendo a specifica domanda ricevuta in conferenza stampa. Anche alla vigilia della gara con la Cremonese è dunque tornato d'attualità un tema che si era già presentato in più di un'occasione in passato. "Pensavo saremmo riusciti ad avere un risveglio maggiore rispetto a quello che abbiamo. Allo stadio c'è tanta positività, ma anche la sensazione che questo risveglio euforico non ci sia" ha argomentato Juric, confermando un pensiero già espresso anche nel corso della passata stagione.

Granata quattordicesimi in Serie A per media spettatori — A confermare le parole del tecnico c'è innanzitutto il dato relativo alla media spettatori: i granata sono la quattordicesima squadra in Serie A per presenze allo stadio (17.901 spettatori in media a partita). Da questo punto di vista hanno fatto decisamente meglio squadre come Sampdoria, Salernitana e Verona, che non se la passano benissimo ma hanno avuto fin qui un seguito maggiore del Toro. Il numero di spettatori è dunque indice di una piazza che si è sì lasciata alle spalle annate da incubo, ma che evidentemente non è ancora riuscita a riaccendersi pienamente dal punto di vista dell'entusiasmo.