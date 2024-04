Juric: “In passato fatti buoni derby”. I dati sono dalla sua solo in parte

Nel corso della conferenza stampa Juric ha ammesso che il non essere ancora riuscito mai a vincere un derby in questi suoi tre anni sulla panchina granata, sia una macchia. La carica del tecnico croato si è fatta sentire notevolmente durante la conferenza e tutto il gruppo sembra motivo al meglio per la partita. In un passaggio molto interessante l'ex allenatore di Genoa e Verona ha risposto così ad una domanda sulla carica che serve in questo tipo di sfide: "Già in passato abbiamo fatto grandi derby, con il neo dei calci piazzati. La carica non può essere più grande di quella che già avevo". Nonostante il Toro con Juric (e anche con altri allenatori) non sia ancora riuscito a vincere un derby della Mole, c'è comunque la convinzione di aver fatto alcune belle prestazioni e che la vittoria sia mancata per poco. Il riferimento dei calci piazzati a cui si rifà Juric è certamente dovuto anche agli errori in uscita di Vanja nel match d'andata di questo campionato che hanno confezionato la vittoria dei ragazzi di Allegri.

I dati confermano (in parte) la tesi di Juric, l'anno scorso però il Toro deluse in casa contro la Juventus

Analizzando però le statistiche dei precedenti derby giocati dal Torino sotto la gestione di Juric, emerge davvero quello che sostiene il tecnico croato? La prima stracittadina giocata dal Toro con il tecnico croato in panchina, nell'ottobre 2021, finì 0-1 in favore dei bianconeri con gol all'86' di Locatelli. In quella partita i granata se la giocarono alla pari con gli storici rivali calciando anche più spesso in porta nell'arco dei novanta minuti ma ancora una volta nel finale a spuntarla furono Allegri e i suoi. A febbraio 2022 Juric fa la sua prima visita all'Allianz Stadium da allenatore granata pareggiando 1-1 una gara molto equilibrata. Lo scorso campionato, ad ottobre 2022, il Toro perse nuovamente 0-1 in casa con gol di Vlahovic al 76': fu una sfida in cui Rodriguez e compagni non fecero bene e subirono ben 14 tiri di cui 10 in porta e Vanja fu costretto ad eseguire ben 7 parate in quei novanta minuti. A marzo 2023 arriva poi la sconfitta più pesante per il Toro con Juric perché la Juve si impone 4-2 (con rete anche dell'ex Bremer), il predominio dei bianconeri ci fu nel numero di conclusione ma non nel possesso palla che risultò superiore quello dei granata. Infine c'è il derby di questa stagione giocato all'andata lo scorso 7 ottobre e vinto 2-0 dalla Juventus: una partita equilibrata dal punto di vista del possesso palla ma non dal punto di vista dei tiri in porta che furono a favore di Allegri e i suoi ragazzi. In definitiva Juric fa bene a ricordare le prestazioni positive della sua squadra nei derby, perché ci sono state però rappresentato solo una parte del suo storico nelle stracittadine torinesi. Non vanno infatti dimenticate anche alcune brutte prove del Toro che hanno facilitato ancora di più il compito ai bianconeri nel trovare punti preziosi e pesanti in questo tipo di confronti.