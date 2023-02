Juric, occasione derby per sfatare il tabù: ma ha battuto Allegri solo una volta

Il confronto tra i due condottieri dalla panchina della super sfida di martedì sera all'Allianz Stadium

Andrea Calderoni

Martedì sera Ivan Juric avrà sul piatto un'occasione d'oro per sfatare il terribile tabù dei derby e per entrare sempre di più nel cuore dei tifosi granata; un'eventuale vittoria permetterebbe al Torino non soltanto di vincere un derby dopo diciassette gare senza successi contro la Juventus, ma anche di scavalcare a fine febbraio i cugini in classifica. Anche per Massimiliano Allegri sarà un match da non fallire. Da abile marinaio, sebbene le vicissitudini tecniche e societarie siano state innumerevoli in questa stagione, il toscano sta cercando di portare fuori la Juventus dal pantano. In Europa League ha superato il turno preliminare giovedì scorso grazie all'apporto dell'argentino Angel Di Maria, ora però bisogna tenere il ritmo alto in campionato per centrare un piazzamento in Europa, nonostante la pesante penalizzazione per il caso plusvalenze.

I precedenti: il toscano in vantaggio sul croato per quattro vittorie a una — I precedenti tra Allegri e Juric strizzano l'occhio al toscano; la sfida è tuttavia abbastanza equilibrata: quattro vittorie di Allegri, tra cui quella dell'andata firmata da Vlahovic, una di Juric e due pareggi. Il croato ha battuto la prima Juventus di Allegri con il Genoa il 27 novembre 2016: un 3 a 1 straordinario da parte del Grifone che dominò in lungo e in largo. Nelle altre partite tra Genoa e Juventus due successi per Allegri e un pareggio. Nei derby della Mole dello scorso campionato Allegri ha colto quattro punti contro il collega vincendo 1 a 0 in trasferta e pareggiando 1 a 1 in casa. Anche nei precedenti contro la Juventus Juric ha uno score negativo: due successi, cinque sconfitte e quattro pareggi. Allegri ha invece perso una sola volta in venti confronti contro il Torino: era il 26 aprile 2015, era il derby firmato da Darmian e Quagliarella, l'unico vinto degli ultimi trentaquattro giocati dal club granata.Più in generale, come ricordato su queste colonne nelle scorse ore, il tecnico di Livorno ha perso un solo derby dei quindici vissuti da allenatore bianconero.

Due filosofie diverse a confronto: la difesa bassa di Allegri, l'aggressione alta di Juric — Un ultimo aspetto interessante riguarda l'atteggiamento tattico dei due allenatori. Siamo ai poli opposti. La gestione della partita di Juric e quella di Allegri non sono nemmeno lontane parenti. Allegri predilige difendere basso nel caso in cui bisogna conservare un risultato soddisfacente e questo ha fatto le fortune della sua prima Juventus comandanta in porta da Buffon e capitanata in difesa dai vari Barzagli e Chiellini. Baricentro e basso non sono invece due termini accostabili quando si parla di fase difensiva per Juric. La linea della retroguardia del Torino resta sempre piuttosto alta, proprio perché sposa un'idea di calcio ben chiara nel tecnico croato. Queste differenze si proietteranno anche all'Allianz Stadium martedì sera.