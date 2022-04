Juric provoca Belotti, poi l’abbraccio di Salerno: il rapporto si fortifica

Tre reti nelle ultime sei giornate per il “Gallo” che resta trascinatore. E sul futuro il tecnico croato vota per la permanenza

Andrea Belotti e Ivan Juric, Ivan Juric e Andrea Belotti. Non c’è stata conferenza del croato in cui non si è parlato del “Gallo” e non sono mancati i pungoli da parte del tecnico nei confronti del capitano granata negli ultimi mesi. In ordine di tempo l’ultimo è stato quello nella conferenza stampa di presentazione della trasferta di Salerno, nella quale Juric, senza mezzi termini, aveva sostenuto che “in casa fa un tipo di partite e fuori casa è inesistente”. L’allenatore di Spalato aveva precisato: “Questi sono dati di fatto. In casa è un grandissimo attaccante, fuori casa molto meno. Il Gallo visto con l'Inter è un top player. Ma fuori casa a volte non c'è”. I numeri in realtà non danno ragione a Juric. Prima di Salerno su quattro gol stagionali di Belotti, uno era arrivato in trasferta, ma se si allarga il campo si scopre che il “Gallo” ha sempre segnato, e tanto, lontano dalla Mole. Nella scorsa stagione, ad esempio, arrivarono cinque reti in trasferta sulle tredici totali oppure due annate fa ben otto furono le firme fuori casa in campionato.