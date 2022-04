Toro, Juric pungola Belotti: “In casa è un top player, fuori casa è inesistente”

Juric ha avuto parole severe su Belotti nella conferenza stampa pre Salernitana-Torino. Il "Gallo" dovrà rispondere sul campo al mister.

LE PARTITE IN TRASFERTA- In particolare il tecnico ha notato che il "Gallo" fuori casa è un altro giocatore rispetto a quello dell'Olimpico-Grande Torino: "In casa fa un tipo di partite e fuori casa è inesistente. Questi sono dati di fatto. In casa è un grandissimo attaccante, fuori casa molto meno. Il Gallo visto con l'Inter è un top player. Ma fuori casa a volte non c'è." Belotti in trasferta non è stato decisivo come in casa e recentemente in alcune partite contro Bologna e Genoa il suo rendimento è stato molto deludente, ma è evidente che è tutto l'attacco a patire i match fuori casa. Non è un caso che l'attacco del Toro sia il peggiore in Europa lontano dalle mura amiche. Il Torino in trasferta fatica tanto, soprattutto nel reparto offensivo: nelle ultime 4 i granata hanno segnato solo un gol (quello di Belotti nel derby terminato 1-1). Anche giocatori come Brekalo e Sanabria, per esempio, in questa stagione hanno segnato praticamente solo in casa (solo il croato ha segnato un gol in trasferta, a Venezia).