Juric riapre il mercato per l’attacco? “Pellegri non ha ancora continuità”

Il reparto offensivo del Torino è finito sotto la lente d'ingrandimento nella conferenza di ieri, domenica 20 agosto, di Ivan Juric. Il tecnico, alla vigilia del debutto in Serie A, ha pungolato e non poco i propri attaccanti. Ha definito il precampionato del suo reparto d'attacco non sufficiente (Demba Seck a parte). Il primo della lista, in tal senso, è il capocannoniere della scorsa stagione granata Antonio Sanabria. Le parole di Juric su Sanabria sono apparse però più uno sprone che una critica. L'allenatore di Spalato ha infatti detto che ha piena fiducia nel giocatore e spera che da oggi possa cambiare marcia. I primi quaranta giorni della stagione degli attaccanti non sono comunque piaciuti a Juric, tanto che li ha bollati come non sufficienti.