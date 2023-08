Juric presenta Torino-Cagliari: “Il distacco con le prime otto è aumentato”

L’organico è idoneo per un salto di qualità?

“Penso sia tutto chiaro, sono andati via più giocatori di quanti ne siano arrivati. In questo momento non siamo al livello dello anno scorso”.

È la partita di Bellanova?

“Mi sembra un ragazzo con le caratteristiche giuste, deve ancora lavorare molto su certi aspetti per raggiugere Singo. Ma col lavoro può arrivarci e in altre cose superarlo. Ha grande prospettive ma deve lavorare tantissimo su certi aspetti”.

Quanti giocatori possono arrivare?

“Società ha fatto uno sforzo per confermare una parte della squadra. Sono andati via giocatori che ancora non sono stati sostituiti. Per il salto di qualità bisogna inserire qualcuno di più forte. In questo momento noi dobbiamo pareggiare l’anno scorso”.

Ci saranno assenze in difesa?

“Il recupero di Djidji va a rilento e ci preoccupa, Zima ha fatto alcuni allenamenti. Sulle fasce abbiamo perso Singo e non abbiamo tante opzioni, speriamo che nessuno si faccia male”.

Le assenze possono essere compensate dalle conferme?

“In questo momento non abbiamo un giocatore in prestito, è il più grande lavoro che abbiamo fatto. Proseguire con il lavoro è un grosso vantaggio per me, si lavora meglio”.

E' una questione numerica?

“Noi dobbiamo completarci, in questo momento siamo inferiori. Se vogliamo migliorarci bisogna aggiungere giocatori più forti. Se facciamo come l’anno scorso sarebbe un grandissimo successo”.

Lo staff è stato implementato?

“Abbiamo uno staff di altissimo livello, riusciamo a prenderci cura dei nostri giocatori abbastanza bene. Poi col tempo si cerca sempre di migliorare, noi dobbiamo essere perfetti su lavoro e organizzazione per avvicinarci ad altri”.

Come va la ricerca del giovane Ansaldi?

"Non è facile, a volte ci si accontenta. L'altro giorno abbiamo rivisto Vojvoda a livelli molto alti e sono contento. Cercheremo di fare il massimo, questo è sicuro".

Qualcuno ha chiesto di essere ceduto?

"In questo momento non ci pensiamo nemmeno a cedere qualcuno, nessuno ha chiesto la cessione".

Chi è meglio da affiancare a Vlasic?

“A me è piaciuto molto Miranchuk, è un giocatore che lega. Per questo tipo di gioco vanno benissimo”.

C’è una metafora per questa nuova avventura?

“La squadra deve voler crescere, senza porsi obiettivi speciali perché in questo momento non lo può fare. Se c’è una parola, è migliorarsi”.

Ricci e Schuurs sono ormai suoi anche per la prossima stagione?

“Sono giocatori giovani e in crescita, hanno ricevuto proposte che non sono state soddisfacenti per la società. Poi può succedere di tutto finché non è chiuso il mercato”.

Ha fiducia per l’ultima fase di mercato?

“Rispetto agli ultimi due anni siamo ad un buon punto, già avere una squadra da allenare è tanto. Abbiamo creato la possibilità di lavorare serenamente a livello economico. È chiaro che ci mancano giocatori e la società li sta cercando. Poi se si può fare qualcosa in più lo decide il presidente. Lavoriamo piano piano ma facciamo cose che sono nella logica”.

Ora c’è un rapporto più costruttivo?

“Se non avessi lottato, ora saremmo ad un punto più basso. Le litigate servivano per questo. Abbiamo creato una buona base di giocatori giovani, poi se il presidente vuole fare qualcosa in più deve arrivare da lui. In questo momento la squadra è buona, manca qualche elemento per ripetere la scorsa stagione. Ora tocca alla società”.

Come sta Pellegri? Può iniziare una stagione diversa?

“Ni. Non riesce ad allenarsi con continuità, a volte ha un problema e a volte un altro. Riesce ad avere una certa continuità ma non quella che io mi aspetto”.

Ci sono trattative per il rinnovo?

“No, siamo concentrati sulla stagione. Vagnati e Cairo stanno lavorando per aggiungere altri pezzi”.

Sanabria come sta?

“Ho grandissima fiducia in Tonny. Tutti gli attaccanti non hanno fatto bene, ad eccezione di Seck. Io spero che da domani cambino andazzo perché il ritiro non è stato sufficiente”.

Che cosa si può dire ai tifosi?

“Devono avere entusiasmo. Noi vogliamo migliorarci, i giocatori mi sembrano molto vogliosi. Ma poi se vediamo le prime otto c’è un distacco e sul mercato è aumentato di molto: le altre squadre hanno possibilità di fare altre cose. Io mi concentrerei sul migliorare, lottare e crescere a livello agonistico con le idee”.

Correa le piace?

"Non rispondo (ride, ndr)".