Juric ritrova Nicola: c’è rispetto e riconoscenza per il lavoro svolto in granata

L'incrocio tra Nicola e Juric, però, per il mondo Torino, va oltre la semplice sfida sul campo. Infatti, se i granata, oggi, sono in corsa per un posto che vale la qualificazione nelle coppe europee, il merito è da attribuire ad entrambi i tecnici. A Nicola perché ha salvato la compagine da una retrocessione che incombeva, al croato perché, dopo aver ereditato la squadra dal collega, è stato bravo a riportarla stabilmente nella zona medio-alta della classifica. Senza quella salvezza acciuffata nel 2021, comunque, Juric quasi certamente non sarebbe arrivato, e la storia del Torino sarebbe certamente diversa.

Juric contro Nicola: ad Empoli una sfida chiave per entrambi

A valorizzare il lavoro di Nicola a Torino è stato lo stesso Juric, che in passato ha infatti mostrato riconoscenza nei suoi confronti: "Ha fatto un grande lavoro qui, in una situazione difficile. E' un ragazzo splendido, ci conosciamo, di cuore, gli auguro il meglio". Adesso, però, il destino li mette uno contro l'altro: al Castellani, si sfideranno l'Empoli del tecnico italiano, che è alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, e il Torino del croato, al quale serve una vittoria per restare in corsa per un posto in Europa. Insomma, sarà una sfida dal sapore speciale per entrambi, ma soprattutto lo sarà per il popolo granata, che si trova di fronte un allenatore per il quale c'è forte rispetto, gratitudine ed ammirazione.