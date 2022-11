Juric squalificato, a Bologna in panchina torna Paro. “Siamo come marito e moglie”

Complice l'espulsione rimediata con il Milan, Juric non sarà in panchina al Dall'Ara. Al suo posto ci sarà il suo vice Matteo Paro, dal quale non si separa mai

Luca Bonello

La rabbia in reazione all'episodio del gol di Messias in Torino-Milan, è costata cara a Ivan Juric, il quale, per la seconda volta in stagione, è stato espulso e, di conseguenza, non potrà essere in panchina nel match con il Bologna di domenica 6 ottobre. Così come accaduto dopo il rosso ricevuto dal tecnico croato a Napoli, che non gli ha permesso di essere vicino ai suoi giocatori in Torino-Empoli, al Dall'Ara, a guidare la squadra dalla panchina, ci sarà il suo vice Matteo Paro.

Juric squalificato, Paro pronto a sostituirlo ancora — In totale, per Paro, quella contro il Bologna sarà già la quarta partita al comando dei granata. Dopo quella già citate con l'Empoli, il vice di Juric ha guidato il Toro anche nelle sfide contro Lecce e Inter, a causa, in quelle due occasioni, della polmonite del croato. Il bilancio totale, al momento, è in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Domenica a pranzo proverà a migliorare il suo bottino, forte della grande fiducia che ripone in lui il suo "superiore".

Juric e Paro, c'è grande feeling tra i due: "Siamo come marito e moglie, stiamo sempre insieme" — Ivan Juric si fida ciecamente di Paro e non ha mai nascosto la grande stima che ha nei suoi confronti. Nella conferenza stampa pre Empoli, infatti, si era così espresso: "Vive le cose come me anche se non le esprime direttamente come me. Siamo come marito e moglie, stiamo sempre insieme". Più diretto e focoso il croato, più introverso e riflessivo il suo vice, ma nonostante Juric non possa sedere sulla panchina granata a Bologna, è lecito pensare che il croato non vorrebbe nessun altro lì al suo posto che non sia Paro, il quale ha dimostrato proprio contro il Milan di saper gestire la partita, anche subentrando a gara in corso. Gli ingressi di Zima e Rodriguez, al posto degli ammoniti Schuurs e Buongiorno, oltre a quello di Linetty per Ricci, che ha aumentato la fisicità a centrocampo in un finale di gara "maschio", sono state mosse utili per permettere al Toro di portare a casa il risultato. Al vice di Juric, a Bologna, spetta il compito di ripetersi per provare a lanciare la squadra granata in classifica.