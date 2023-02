Juventus-Torino, i biglietti per il derby: le info

Sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per assistere al derby della Mole, in programma martedì 28 febbraio alle ore 20.45 allo Juventus Stadium. Sono disponibili, come riporta il sito ufficiale del Torino, 1.016 posti per i tifosi granata nel primo anello e 1.083 nel secondo anello (complessivamente 2.099). La Curva Maratona non sarà presente, in protesta contro il requisito di iscrizione al sito della Juventus per acquistare i biglietti (QUI i dettagli e i precedenti).