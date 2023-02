Juventus-Torino, la Maratona diserta il derby. I motivi e i precedenti

Perchè i tifosi del Torino non vanno al derby?

Chiunque voglia acquisire un tagliando per la stracittadina, così come per tutte le altre partite casalinghe della Juventus, deve registrarsi al sito ufficiale della società bianconera ed ha tre possibilità: farlo tramite Juventus Card, tramite Membership o per mezzo di una Email, da utilizzare se non si è in possesso né di una Juventus card né di una membership. Questa registrazione obbligatoria è però ritenuta inopportuna dagli ultrà della Maratona ("Il nostro essere Ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci"), anche se è già stata imposta nello scorso campionato, ovvero durante la stagione 2021/2022. Un aspetto non digeribile secondo la mentalità del tifo granata più caldo ma non solo. Anche i tifosi della Fiorentina hanno fatto la stessa scelta per il match tra Juventus e Fiorentina giocato una settimana fa, giustificandola così: "I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta Torino. Non accetteremo mai le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta male assoluto del calcio. Non pagheremo mai queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo mai disposti a iscriversi al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo pertanto un invito a tutti I Tifosi Viola a boicottare la trasferta di Torino punto è arrivata l’ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business".