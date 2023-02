Il Torino e le partite prima del derby: la vittoria manca da quasi quattro anni

La storia insegna che quando il derby incombe può condizionare la sfida precedente: passi falsi pure con Venezia, Sampdoria ed Empoli

Giacomo Stanchi

La partita con la Cremonese è molto insidiosa per il Torino, non solo perché i granata affrontano l'ultima in classifica che giocherà per difendere orgoglio e dignità, ma anche perché è la gara che precede il derby con la Juventus. La storia recente insegna che i match prima della stracittadina negli ultimi anni sono stati causa per il Torino di passi falsi inaspettati, forse è un segno che la squadra talvolta abbia la testa già ai bianconeri. Non dovrà essere questo il caso perché il Toro viene dalla sconfitta di San Siro e deve prendere punti se vuole difendere l'attuale settimo posto.

Toro, i precedenti non sorridono: testa alla Cremonese — I precedenti recenti delle partite pre-derby non sorridono ai granata: nelle ultime tre stagioni il Torino non ha mai vinto nelle gare immediatamente precedenti alla stracittadina, non uscendo vincitrice con squadre alla portata come Venezia, Sampdoria e Empoli. Anche nel derby d'andata di questa stagione il Toro ha pareggiato con gol di Lukic nel finale contro l'Empoli dopo l'iniziale vantaggio di Destro. Nello scorso campionato il Torino ha pareggiato all'andata a Venezia in una gara in cui ha inciso moltissimo il rigore e la conseguente espulsione di Djidji, per poi uscire sconfitto dal derby la settimana successiva con la rete di Locatelli nel finale. Al ritorno a febbraio il Toro ha perso in casa con i lagunari e pareggiato con la Juve 1-1 con rete di Belotti in rimonta. Anche l'anno prima, 2020-2021, i granata hanno collezionato un pareggio coi blucerchiati all'andata e una sconfitta di misura al ritorno prima della Juventus. Le sconfitte con la Lazio del 2019-20 erano più "preventivabili", visto il livello differente della squadra biancoceleste, ma confermano questo trend negativo.

Torino, con Milan e Udinese ottimi risultati prederby — L'ultima vittoria pre-derby risale a fine aprile 2019 quando il Toro vinse in casa contro il Milan con le reti di Berenguer e Belotti: era la squadra di Mazzarri che a fine stagione arrivò alla cifra record di 63 punti. All'andata coi rossoneri finì 0-0, con i granata che uscirono con un punto prezioso dal Meazza. L'anno precedente (2017-2018) in campionato il Torino ottenne due vittorie con l'Udinese, ma non furono gli unici precedenti delle gare pre-derby perché ci fu anche il match di Coppa Italia di inizio gennaio che seguì ad un poco brillante pareggio casalingo con il Genoa. Probabilmente, è proprio quando il Toro incontra squadre che in classifica sono inferiori, che tende a proiettarsi già al derby della settimana successiva. Il Torino di Juric, però, con le "piccole", eccezion fatta per le prime gare del 2023, ha saputo dimostrare di esser in grado di vincere con partite di intelligenza e pazienza.