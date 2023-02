Toro, il rendimento casalingo migliora: il “Grande Torino” sta tornando un fattore

3 successi nelle ultime 5 partite casalinghe in A per il Toro, che, contro la Cremonese, potrebbe centrare la seconda vittoria di fila senza subire gol

4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. E' questo il bilancio del Toro di Juric in campionato tra le mura dello stadio Olimpico "Grande Torino" nelle 10 partite disputate dall'inizio della stagione ad oggi. Numeri di certo non entusiasmanti, tanto che, nella speciale classifica che tiene conto delle sole gare casalinghe, i granata sono decimi con 15 punti all'attivo alla pari di Udinese, Monza e Fiorentina.

Se in generale il rendimento casalingo non può essere completamente considerato positivo, è anche vero che esso sta migliorando. Il Torino ha infatti vinto tre delle ultime cinque partite sotto la Mole in Serie A (1N, 1P); tanti successi quanti quelli conquistati nelle precedenti 14 gare interne nel torneo (5N, 6P). Contro la Cremonese, inoltre, dopo l'1-0 inflitto all'Udinese, i granata potrebbero centrare il secondo successo di fila all’Olimpico "Grande Torino" senza subire gol per la prima volta da dicembre 2021-gennaio 2022.

Il Toro ed il trend casalingo: una tendenza che ritorna

Il trend tra le mura dell'Olimpico "Grande Torino" sembra quindi volgere in positivo per un Toro che, già all'inizio della stagione scorsa, aveva nel proprio stadio un elemento a favore (6 V e 1N tra l'ottobre del 2021 e il gennaio del 2022). Questa tendenza positiva sembra essere ritornata negli ultimi mesi ed è una possibile dimostrazione che il Toro di Juric ha le qualità sia per trovare spunti contro chi viene sotto la Mole a fare la partita (es. Milan e Udinese), sia contro chi viene a Torino per difendersi, come la Sampdoria o la stessa Cremonese.