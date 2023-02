Ballardini avvisa il Toro: dall’impresa di Coppa a un record negativo da evitare

Dopo l'esperienza nel Genoa terminata il 6 novembre 2021, Davide Ballardini è tornato in sella ad una squadra di Serie A il 15 gennaio 2023, quando la Cremonese ha esonerato Massimiliano Alvini per ufficializzare il romagnolo come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico è un esperto nelle salvezze ed è proprio per questo motivo che il club grigiorosso ha puntato su di lui. Da quando è arrivato sulla panchina della Cremonese però, in campionato non è ancora riuscito ad invertire il trend: in quattro partite sulla panchina del club lombardo (contro Bologna, Inter, Lecce e Napoli) ha conquistato solo un punto (contro il Bologna), collezionando un pareggio e tre sconfitte. Lunedì sarà la decima volta che Ballardini affronterà il Torino: il bilancio dell'allenatore dei grigiorossi contro il club granata è perfettamente in equilibrio. Su un totale di nove partite (con Cagliari, Palermo, Bologna e Genoa), Ballardini ha collezionato tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Ballardini bene in Coppa Italia, non in campionato

Se in campionato non si è ancora visto il cambiamento in termini di risultati della squadra lombarda con l'arrivo Ballardini, in Coppa Italia i grigiorossi hanno raggiunto l'importante traguardo della semifinale. Alla prima partita sulla panchina della Cremonese, allo stadio Diego Armando Maradona Ballardini ha guidato i suoi nell'impresa agli ottavi contro il Napoli (vincendo ai calci di rigore 7-6) e ai quarti si sono imposti per 2-1 allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi di Mourinho: ora in semifinale sfideranno nel doppio confronto la Fiorentina, che ha eliminato i granata lo scorso primo febbraio. Dunque un buon motivo per non sottovalutare la Cremonese c'è e si tratta delle due imprese fatte fuori casa dai grigiorossi. E' vero che la squadra appare spacciata in ottica retrocessione: senza ancora aver ottenuto una vittoria, a otto punti alla 22esima giornata e con la salvezza che dista undici punti, a Ballardini e ai suoi ragazzi servirebbe qualcosa più di un miracolo. Tuttavia se il mantenimento della categoria è una chimera, a Torino arriverà una squadra che giocherà per dignità e orgoglio. Infatti, la Cremonese non ha vinto nessuna delle prime 22 partite giocate in questo campionato. Solo due squadre sono arrivate alle prime 23 gare stagionali in Serie A senza nemmeno un successo: il Varese nel 1971/72 e l’Ancona nel 2003/04. Ballardini e i suoi ragazzi dunque faranno di tutto per evitare di finire negli annali di calcio con questo record negativo.