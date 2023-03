Karamoh e Gravillon, pomeriggio tra foto e autografi allo Joma Store

Un pomeriggio trascorso insieme ai tifosi per Yann Karamoh e Andreaw Gravillon, che hanno presenziato al Meet&Greet organizzato allo Joma Store di corso Orbassano. Diversi i sostenitori granata che hanno risposto all'appello, mettendosi in fila all'esterno del negozio in attesa di incontrare i due giocatori della Prima Squadra. Karamoh e Gravillon, dopo l'allenamento a porte aperte andato in scena al Filadelfia questa mattina, hanno posato per le foto con i tifosi, firmato autografi e scambiato due parole con i presenti.