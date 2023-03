LIVE! L’allenamento mattutino al Filadelfia: Pellegri in gruppo, Vlasic a parte

12.45 - Per Aina e Pellegri non un lavoro differenziato, ma un allenamento specifico su cross e tiro. Aina si unisce ora al resto del gruppo, al suo posto a lavorare sui cross va Bayeye

12.38 - Termina il lavoro in circuiti. Ora la Prima squadra lavora in metà campo su possesso palla e sponde. Nell'altra metà si allenano i ragazzi della Primavera, tra i quali c'è anche Ciammaglichella, insieme a Pellegri e Aina

12.17 - Granata in campo. Ha inizio la seduta. Pellegri è in gruppo, ha un vistoso nastro giallo dietro la coscia destra

Bentornati lettori e lettrici di Toro News. In questo articolo potrete seguire la diretta testuale dell’allenamento mattutino del Torino di Ivan Juric. Quest’oggi, le porte del Filadelfia rimarranno aperte: alle 11:15, infatti, si riuniranno i tifosi granata per assistere alla seduta dei granata in vista della gara contro il Lecce, in programma domenica 12 marzo alle ore 12.30.