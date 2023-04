La Gazzetta dello Sport: “I due piani di Juric: Gravillon o Buongiorno in centro”

La Gazzetta dello Sport passa in rassegna nell'edizione odierna i piani di Juric per la difesa vista l'assenza forzata di Schuurs contro la Salernitana. Le opzioni sono principalmente due. "La soluzione più 'gettonata' e per certi versi scontata prevede l'impiego di Alessandro Buongiorno come regista difensivo. Data per buona la riconferma di Gravillon a destra, Rodriguez dovrebbe lasciare la posizione di esterno sinistro nella quale si sta ben esprimendo da oltre un mese per arretrare sulla linea difensiva" spiega il quotidiano. Poi c'è la suggestione, ovvero il dirottamento di Gravillon nel cuore del trio difensivo: "Sarebbe una soluzione mai provata finora da Juric in partita, ma che porterebbe il difensore della Guadalupa a giocare in una posizione in cui è stato già impiegato nel corso della sua carriera".