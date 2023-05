La moviola di Torino-Monza 1-1: Zufferli nega due rigori evidenti ai granata

Ricci trattiene Rovella: sarebbe rigore e rosso, ma l'arbitro non fischia e il VAR non lo richiama. E Marlon su Karamoh...

È stato un pomeriggio amaro quello degli uomini di Ivan Juric, che pareggiando col Monza non sono riusciti ad agganciare l'ottavo posto in classifica. Pari con polemiche annesse, perché i granata hanno dominato l'incontro per larghi tratti e sono stati fermati sul pareggio dal gol di Caprari e da alcune decisioni più che discutibili dell'arbitro Zufferli che, alla terza presenza in A, ha negato due rigori evidenti al Torino. Di seguito analizziamo gli episodi da moviola della partita tra Torino e Monza.

Il gol annullato a Miranchuk e la trattenuta di Izzo su Buongiorno — La cronaca parte al minuto 30', quando Izzo trattiene Buongiorno in area con due braccia: Zufferli consulta il VAR ma il silent check si risolve in un nulla di fatto. L'intensità non sembra sufficiente per decretare il penalty. Al 35' Miranchuk va in gol ma il primo assistente annulla per offside. Inizia un lungo check con il VAR: la posizione di Miranchuk nel momento in cui Vojvoda calcia è regolare, ma nel corso dell'azione Sanabria addomestica il pallone con il braccio. Giusto l'annullamento.

Marlon su Karamoh e Rovella su Ricci: due rigori negati al Toro — Abbastanza evidenti gli episodi del secondo tempo: all'80' Karamoh sposta il pallone in area e viene colpito da Marlon, che prima sfiora il pallone e poi va dritto sul piede del trequartista francese. Zufferli lascia giocare, sarebbe stato giusto decretare il penalty. Ancora più lampante l'episodio al minuto 88, quando Ricci si inserisce alle spalle di Rovella e viene trattenuto vistosamente. Zufferli non ravvisa il fallo, poi il VAR non lo manda al monitor. Dalle immagini il rigore è netto, così come il cartellino rosso per DOGSO (chiara occasione da gol): rosso perché Rovella non tenta di giocare il pallone e rigore perché la trattenuta inizia fuori area ma prosegue all'interno.