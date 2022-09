La polmonite non ferma Juric: ecco come ha seguito il Toro in “smart working”

Riunioni in casa con Paro e video degli allenamenti: così ha lavorato il tecnico

Alberto Giulini

Nonostante la polmonite gli abbia impedito di lavorare sul campo come di consueto, Ivan Juric non si è fermato. Il tecnico granata ha continuato a dirigere il lavoro dei suoi da casa, restando in stretto contatto con il gruppo e con i suoi collaboratori. Già dopo la vittoria contro il Lecce l'allenatore si era complimentato in videochiamata con il gruppo, quindi in settimana ha allenato in "smart working".

Le riunioni a casa Juric

Niente riposo, dunque. Ivan Juric ha continuato a coordinare i lavori del suo staff anche senza essere fisicamente presente al Filadelfia o allo stadio. Da questo punto di vista ha svolto un ruolo fondamentale Matteo Paro, il fedelissimo allenatore in seconda. Proprio quest'ultimo, come da lui stesso raccontato in conferenza stampa, si è ripetutamente recato a casa di Juric per impostare il lavoro da svolgere sul campo. "Lo facevo con le dovute precauzioni e lavoravamo, poi il mister restava a casa e io andavo al campo" ha raccontato Paro nel presentare la gara contro l'Inter.

I video degli allenamenti

Ma Juric non si è limitato alle riunioni con Paro ed il suo staff, ha potuto seguire gli allenamenti svolti dai suoi giocatori. Il lavoro svolto dalla squadra sul campo veniva infatti filmato ed il tecnico ha avuto modo di seguire nel dettaglio quanto avveniva in campo al Filadelfia o allo stadio. "La presenza sul campo è ovviamente un'altra cosa, però i ragazzi hanno dimostrato un ottimo spirito" ha spiegato Paro, senza nascondere la voglia di Juric di tornare al più presto a seguire di persona i suoi uomini: "Per lui vedere la partita da casa è una sofferenza, vuole stare vicino alla squadra".