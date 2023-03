La Stampa: “Toro con la testa al Sassuolo. Dieci giorni per lanciare lo sprint”

"Due giorni di riposo assoluto per riprendersi, poi altri dieci per rimettersi in forma: fino alla prossima sfida con il Sassuolo" scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando del programma del Torino di Juric nella sosta. La sfida con gli emiliani ha tanto da dire: "Restano un finale di stagione da scrivere e un voto da dare al secondo Torino con guida croata. Non c’è in palio solo l’orgoglio: è tutto in gioco dall’Europa (anche se adesso è molto più complicato) alla permanenza dell’allenatore. E per fortuna di Napoli ce n’è uno solo in circolazione, questo Toro può esprimere ancora le sue idee".