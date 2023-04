Lazio-Torino 0-1: Ilic-gol, granata avanti al 45’

Toro in vantaggio al termine di un buon primo tempo per i granata all'Olimpico di Roma. Ci pensa un sinistro da fuori di Ilic a portare avanti i granata, premiando una buona prestazione degli uomini di Juric. Dopo un brivido iniziale, il Toro ha gestito la gara con personalità tenendo testa alla seconda forza del campionato e trovando in chiusura di primo tempo il gol dello 0-1 con un sinistro dalla distanza del serbo. Granata che saranno dunque chiamati a gestire il risultato nella ripresa, continuando a giocare come fatto per i primi 45'.

Nel Toro non mancano le novità di formazione rispetto alla squadra che aveva pareggiato con la Salernitana. Schuurs ha scontato il turno di squalifica e torna dunque al centro della difesa, ai suoi fianchi Djidji e Buongiorno. In mezzo al campo Ricci recupera ma parte dalla panchina: c'è dunque Linetty al fianco di Ilic; sugli esterni spazio invece a Singo sulla destra e Rodriguez sul versante opposto, preferito a Vojvoda. Sulla trequarti la novità è l'esclusione di Miranchuk, che lascia il posto a Vlasic per fare coppia con Radonjic. Al centro dell'attacco confermato ovviamente Sanabria. Sarri recupera Immobile per la panchina e si affida ad un tridente senza centravanti di ruolo con Pedro e Zaccagni a supporto di Felipe Anderson.

Il primo tempo: la sblocca Ilic

Bastano trentacinque secondi e la Lazio sfiora subito in vantaggio: Pedro sfugge sulla destra e trova la testa di Zaccagni, Vanja si fa sfuggire il pallone ma si salva proprio sulla linea di porta con l'orologio di Ghersini che non squilla. Superato lo spavento iniziale, i granata prendono in mano il pallino del gioco iniziando a gestire il possesso. Contatto in area Hysaj-Singo, l'arbitro lascia correre. Al 20’ il Toro va vincono al vantaggio con Radonjic, che mette a sedere Patric ma trova il salvataggio di Provedel in angolo. Pochi minuti più tardi scatta il giallo per Linetty, che si allunga troppo il pallone ed interviene in ritardo su Zaccagni. La Lazio ci prova al 36’ con Milinkovic-Savic su punizione, ma Vanja blocca senza problemi: i biancocelesti per il resto non si rendono pericolosi perchè il centrocampo granata legge bene le trame di gioco laziali e copre bene gli spazi. A passare in vantaggio sono quindi i granata al 43': Vlasic trova Ilic che ci prova dai venticinque metri, il tiro rasoterra è forte e supera un Provedel tutt’altro che impeccabile nell’occasione. Subito dopo lo stesso Ilic tampona in area su Pedro, Ghersini lascia correre il contatto spalla contro spalla. Dopo un minuto di recupero, si va negli spogliatoi.